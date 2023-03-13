Директора учебного заведения из Ессентуков поймали на подделке дипломов

Экс-директора учреждения допобразования из Ессентуков обвиняют в мошенничестве и подделке документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Ессентуки на Ставрополье экс-директора частного учреждения дополнительного образования обвиняют в двух преступлениях: мошенничестве и 48 эпизодах подделки документов.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2020 года обвиняемая заключила контракт со станцией скорой медицинской помощи на оказание платных услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке. При этом выполнить обязательства злоумышленница не могла – у учреждения нет ни нужного штата сотрудников, ни программ обучения.

— Женщина самостоятельно изготовила документы о прохождении обучения работников станции, после чего передала заказчику 48 подложных удостоверений, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В итоге медучреждению причинен ущерб на сумму более 37 тысяч рублей. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (за мошенничество с использованием служебного положения) и по части 1 статьи 327 УК РФ (за подделку документов).

На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение. Там же решится судьба обвиняемой.