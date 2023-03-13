Житель Черкесска подозревается в незаконной банковской деятельности на 365 млн

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В Черкесске сотрудники полиции задержали 62-летнего местного жителя, который переносил с собой 2,5 млн рублей. Деньги он получил после продажи 34400 долларов. Оперативники установили, что гражданин занимается незаконной банковской деятельностью.

— Мужчина занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Незаконную деятельность он вел вблизи кредитных организаций, куда граждане приходили за данной услугой, – сообщает пресс-служба МВД России.

Банковские операции на счету злоумышленника показали, что аферист таким образом заработал порядка 365 млн рублей. Против гражданина возбудили уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.