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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:35

На Ставрополье 29-летняя женщина организовала у себя в квартире наркопритон

Против нее возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья организовала у себя в квартире наркопритон

Жительница Ставрополья организовала у себя в квартире наркопритон

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В городе Буденновске на Ставрополье оперативники узнали, что 29-летняя местная жительница организовала у себя в квартире наркопритон. Правоохранители отправились в дом к гражданке и убедились в полученной информации.

— При проведении обысковых мероприятий оперативники изъяли предметы со следами наркотических средств, что подтвердила проведенная экспертиза, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленницу доставили в отделение полиции, где она во всем призналась. Ведомство не сообщает, что гражданка получала взамен на предоставление квартиры в руки наркоманов.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ за организацию притона. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленницы.