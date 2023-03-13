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НовостиПроисшествия13 марта 2023 12:03

Ставропольские пожарные потушили загоревшийся возле дома гараж

Огонь подошел к дому, однако огнеборцы успели устранить возгорание быстрее
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставропольского края накануне ночью пожарным пришел звонок от жителя села Кевсала. Гражданин пояснил, что возле его дома загорелся гараж, а огонь перебирался на домовладение. Хозяин увидел идущий из-под крыши здания дым и вызвал огнеборцев.

Когда пожарные прибыли на место, огонь был уже вплотную к дому. Огнеборцы принялись тушить возгорание.

— По словам хозяина, пожар произошел мгновенно. Крыша гаража была так сильно объята огнем, что все находившиеся в здании принадлежности, инструменты и мебель, уже сгорели, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Пожарные быстро справились с огнем и не дали ему поджечь дом. Специалисты выясняют причины возгорания. Предварительная версия – замыкание проводки.