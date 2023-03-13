Семь лет «строгача» получил ставрополец за избиение сожительницы до смерти

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Шпаковском округе Ставропольского края вынесли приговор ранее неоднократно судимому 48-летнему местному жителю. Его признали виновным в избиении 36-летней сожительницы до смерти. В ноябре 2022 года пьяный осужденный поссорился со своей возлюбленной и решил разобраться в конфликте при помощи физической силы.

— Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес не менее одного удара рукой по голове девушке. От полученной травмы 36-летняя потерпевшая скончалась на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

После этого против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, а материалы передали в суд.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.