Жителей многоэтажки в Ставрополе эвакуируют из-за пожара в квартире

Пожарные тушат возгорание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях появилась информация о возгорании в многоэтажном доме на улице Космонавтов, 2. В пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю сведения подтвердили и сообщили, что проводится эвакуация граждан.

— Улица Космонавтов, 2, пожар в многоквартирном жилом доме, горит квартира на 6 этаже, проводится эвакуация. Реагирование от РСЧС: 17 человек, 7 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек, 5 единиц техники., – сообщили в ведомстве. Пожарные стараются оперативно потушить возгорание.

Информация по поводу происшествия уточняется. Согласно последней информации, пожар распространился на площади в 70 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 18 человек, семерых, в том числе троих детей, спасли пожарные. Погибших нет, один человек пострадал.