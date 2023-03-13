За неделю с 6 по 12 марта на Ставрополье поймали 200 пьяных водителей

За неделю на Ставрополье поймали 200 пьяных водителей Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 6 по 12 марта, поймали 200 пьяных водителей. Из них 166 согласились или отказались пройти тест на алкоголь, 13 сели за руль, будучи лишенными прав или вовсе никогда не получая прав, а против еще 21 возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение.

— Так, в Шпаковском округе водитель экскаватора с признаками опьянения в пути движения задел дорожные сигнальные столбики, разделяющие транспортные потоки, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы прибыли на место происшествия и предложили 38-летнему водителю пройти тест на алкоголь. Попытки пройти освидетельствование окончились неудачей, поэтому гражданина доставили в медучреждение, где тот отказался проходить тест.

Против водителя составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Экскаватор передали другому водителю.