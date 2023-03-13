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НовостиПроисшествия13 марта 2023 13:57

За неделю с 6 по 12 марта на Ставрополье поймали 200 пьяных водителей

Против 21 из них возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение
Данил ЮРКОВ
За неделю на Ставрополье поймали 200 пьяных водителей

За неделю на Ставрополье поймали 200 пьяных водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 6 по 12 марта, поймали 200 пьяных водителей. Из них 166 согласились или отказались пройти тест на алкоголь, 13 сели за руль, будучи лишенными прав или вовсе никогда не получая прав, а против еще 21 возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение.

— Так, в Шпаковском округе водитель экскаватора с признаками опьянения в пути движения задел дорожные сигнальные столбики, разделяющие транспортные потоки, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы прибыли на место происшествия и предложили 38-летнему водителю пройти тест на алкоголь. Попытки пройти освидетельствование окончились неудачей, поэтому гражданина доставили в медучреждение, где тот отказался проходить тест.

Против водителя составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Экскаватор передали другому водителю.