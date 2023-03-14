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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:24

Шестерых жителей Волгоградской области осудят за мошенничество на Ставрополье

Они 42 раза обманули ставропольцев, сумма ущерба составила 1,2 млн рублей
Данил ЮРКОВ
Жителей Волгоградской области осудят за обман ставропольцев

Жителей Волгоградской области осудят за обман ставропольцев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед судом за 42 эпизода мошенничества и пять покушений на преступление против жителей Ставропольского края предстанут шесть жителей Волгоградской области. Установлено, что один из злоумышленников организовал преступную группу, позвал туда еще пятерых соучастников и разделил задачи – одни звонят жертвам, а вторые обналичивают деньги, полученные обманом.

— Злоумышленники звонили жителям Ставропольского края и представлялись их знакомыми или родственниками. Они сообщали потерпевшим, что едут к ним в гости, а по пути их якобы остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения и им нужны денежные средства, чтобы оплатить штраф, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

К звонку подключался «сотрудник» и подтверждал, что у мнимого родственника теперь проблемы. Перепуганные граждане переводили деньги в размере от 7 до 60 тысяч рублей. Общая сумма ущерба за все преступления составила 1,2 млн рублей.

Мошенники шифровали сигнал, чтобы не попасться, использовали выдуманные данные о своей личности и периодически меняли телефоны. В настоящее время четверо обвиняемых находятся в СИЗО, а еще двое под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Калачевский районный суд Волгоградской области. После рассмотрения материалов обвиняемых этапируют и осудят за совершенные преступления.