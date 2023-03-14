Шестерых жителей Волгоградской области осудят за мошенничество на Ставрополье

Жителей Волгоградской области осудят за обман ставропольцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед судом за 42 эпизода мошенничества и пять покушений на преступление против жителей Ставропольского края предстанут шесть жителей Волгоградской области. Установлено, что один из злоумышленников организовал преступную группу, позвал туда еще пятерых соучастников и разделил задачи – одни звонят жертвам, а вторые обналичивают деньги, полученные обманом.

— Злоумышленники звонили жителям Ставропольского края и представлялись их знакомыми или родственниками. Они сообщали потерпевшим, что едут к ним в гости, а по пути их якобы остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения и им нужны денежные средства, чтобы оплатить штраф, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

К звонку подключался «сотрудник» и подтверждал, что у мнимого родственника теперь проблемы. Перепуганные граждане переводили деньги в размере от 7 до 60 тысяч рублей. Общая сумма ущерба за все преступления составила 1,2 млн рублей.

Мошенники шифровали сигнал, чтобы не попасться, использовали выдуманные данные о своей личности и периодически меняли телефоны. В настоящее время четверо обвиняемых находятся в СИЗО, а еще двое под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Калачевский районный суд Волгоградской области. После рассмотрения материалов обвиняемых этапируют и осудят за совершенные преступления.