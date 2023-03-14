Водитель-бесправник и пассажир пострадали в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставропольского края приятель дал покататься на своей «ВАЗ-21099» 18-летнему студенту без прав. Двигаясь по селу Шведино, водитель решил добавить скорости, но то ли от отсутствия опыта и стажа, то ли по другим причинам не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

— Множественные травмы получили водитель и пассажир авто. Выяснилось, что в момент ДТП в салоне находился еще один пассажир, которому и принадлежит транспортное средство, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Владельцу, который в аварии не пострадал, грозит ответственность за передачу авто водителю-бесправнику. Кроме того, на студента-водителя составили протоколы за отсутствие прав, страховки и за выявленные технические неисправности автомобиля.

У водителя взяли кровь, чтобы выяснить, был ли он пьяный в момент аварии. По факту ДТП проводится проверка.