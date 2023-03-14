В Уралсибе теперь можно воспользоваться «Безлимитными платежами»

Акция «Безлимитные платежи» в банке Уралсиб с тарифом «Безлимитный» рассчитана на новых клиентов – юрлиц и ИП, открывающих первый рублевый расчетный счет и подключившихся к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн». Сделать это будет необходимо до 30 июня 2023 года. Далее бизнес-клиент на протяжении следующих шести месяцев сможет бесплатно осуществлять в ДБО безлимитное количество платежей контрагентам (кроме физлиц) по расчетному счету.

Участники акции смогут бесплатно пользоваться сервисом «Цифровая зарплата», который предполагает рублевые переводы по трудовым договорам на счета, карты работникам предприятия открытые в любом из банков. Вне использования сервиса «Цифровая зарплата» в течение действия акции лимит бесплатных переводов физическим лицам составит: до 200 тысяч рублей в месяц для юридических лиц, а для индивидуальных предпринимателей – до 400 тысяч (300 тысяч рублей в месяц себе на счет в пределах банка и 100 тысяч – другие переводы).

Данные условия не работают одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями. После окончания действия акционного тарифа, при отсутствии заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, будет совершен автоматический перевод на «Оптимальный» пакет.

Акция продлится с 13 марта по 30 июня 2023 года. Уточнить все условия акции можно в офисах Банка Уралсиб, занимающихся обслуживанием бизнес-клиентов, а также по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16 либо в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн. 16+

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