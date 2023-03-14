В Пятигорске 14 марта воду отключили на 40 улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонта водопровода на улице Малыгина, 32 в Пятигорске 14 марта 40 улиц останутся без воды. Ограничение продлится до 17:00.

Где не будет воды

- улица Бештаугорское шоссе;

- улица 50 лет Советской Власти;

- улица Бештаугорская;

- улица Кутейникова;

- улица Куйбышева;

- улица Матвеева;

- улица Разина;

- улица Хетагурова;

- улица Малыгина;

- улица Университетская;

- проезд Кирова;

- улица Дунаевского;

- улица Красная;

- улица Оранжерейная;

- улица Соборная;

- улица Крайнего;

- улица Парковая;

- улица Первомайская;

- улица Теплосерная;

- улица Беленковича;

- улица Средняя;

- улица Капиева;

- улица Нижняя;

- улица Береговая;

- улица Фабричная;

- улица Партизанская;

- улица Дегтярева;

- улица Козлова;

- улица Федько;

- улица Бунимовича;

- улица Пестова;

- улица Рубина;

- улица Октябрьская;

- улица Мира;

- улица Анисимова;

- улица Буачидзе;

- улица Карла Маркса;

- площадь Ленина;

- улица Лермонтова;

- переулок Глухой.

Во время отключения воду для граждан будут привозить в цистернах. Чтобы заказать поставку, надо обратиться по номеру телефона 33-26-60 и 33-06-28. Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства.