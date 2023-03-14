В Пятигорске 14 марта воду отключили на 40 улицах
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за ремонта водопровода на улице Малыгина, 32 в Пятигорске 14 марта 40 улиц останутся без воды. Ограничение продлится до 17:00.
- улица Бештаугорское шоссе;
- улица 50 лет Советской Власти;
- улица Бештаугорская;
- улица Кутейникова;
- улица Куйбышева;
- улица Матвеева;
- улица Разина;
- улица Хетагурова;
- улица Малыгина;
- улица Университетская;
- проезд Кирова;
- улица Дунаевского;
- улица Красная;
- улица Оранжерейная;
- улица Соборная;
- улица Крайнего;
- улица Парковая;
- улица Первомайская;
- улица Теплосерная;
- улица Беленковича;
- улица Средняя;
- улица Капиева;
- улица Нижняя;
- улица Береговая;
- улица Фабричная;
- улица Партизанская;
- улица Дегтярева;
- улица Козлова;
- улица Федько;
- улица Бунимовича;
- улица Пестова;
- улица Рубина;
- улица Октябрьская;
- улица Мира;
- улица Анисимова;
- улица Буачидзе;
- улица Карла Маркса;
- площадь Ленина;
- улица Лермонтова;
- переулок Глухой.
Во время отключения воду для граждан будут привозить в цистернах. Чтобы заказать поставку, надо обратиться по номеру телефона 33-26-60 и 33-06-28. Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства.