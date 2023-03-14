Экс-директор невинномысского предприятия присвоил себе 660 тысяч

Экс-директору предприятия из Невинномысска грозит наказание за присвоение денег Фото: Даниил ОПАРИН

Бывший директор предприятия из города Невинномысска на Ставрополье подозревается в присвоении 660 тысяч рублей. Подозреваемый, будучи директором организации, учредителем которой является администрация города, дал распоряжение о перечислении денег третьему лицу за уборку подвалов и покос травы. Хотя работы выполнены не были.

— В последующем деньги были переданы злоумышленнику, которыми он распорядился по своему усмотрению. В целях сокрытия хищения, указанное должностное лицо сфальсифицировало документы о якобы выполненных работах, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Хотя все следы преступления вели к подозреваемому, уголовное дело не возбуждалось. Из-за этого прокуратура внесла в орган предварительного следствия требование завести материалы на ныне подозреваемого.

В итоге против экс-директора организации возбудили дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Расследование продолжается.