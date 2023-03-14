К концу рабочей недели на Ставрополье ожидается до +18 градусов тепла

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Зима ушла из Ставропольского края, и уже к концу недели в регионе температура воздуха поднимется до +18 градусов. Остаточная «прохладность» наблюдается в регионе сегодня, 14 марта: температура воздуха не поднимется выше +11, а в краевой столице – выше +8.

Температура воздуха в регионе растет. О погоде на ближайшее время рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— Зима вернулась на Ставрополье не везде и не надолго. Некомфортным будет только периодически усиливающийся восточный ветер до 15 м/с. Также ветер сохранится и 15 марта. Будет без осадков. А уже 16, 17 вновь будет весна: дневные температуры – +13… +18, – рассказала Светлана Пьянова.

Тем не менее ночью весеннего тепла ждать не стоит: температура воздуха будет опускаться до -2 градусов – в среду, 15 марта. Хотя уже в четверг, 16 марта, ночью температура не опустится ниже +1 градуса.