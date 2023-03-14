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НовостиПроисшествия14 марта 2023 11:35

На Ставрополье поймали пьяного мотоциклиста-бесправника без шлема

За целый ряд нарушений он 10 суток просидит в камере, а также заплатит штраф
Данил ЮРКОВ
Пьяного мотоциклиста без прав и шлема поймали на Ставрополье

Пьяного мотоциклиста без прав и шлема поймали на Ставрополье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Левокумском округе Ставропольского края патрулировали участок и заметили мотоциклиста без шлема. За рулем транспорта оказался 35-летний местный житель, который показался сотрудникам пьяным. Ему предложили пройти тест на алкоголь.

— Гражданин сразу признался – водительских прав никогда не получал и перед поездкой употреблял спиртное. От прохождения освидетельствования он отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении гражданина составили пять административных протоколов: за отказ от теста на алкоголь, за управление без госрегзнаков, за вождение незарегистрированного мотоцикла, езду без документов и за отсутствие шлема.

За целый ряд нарушений ему назначили административный арест на 10 суток, а также штраф в размере 7 тысяч рублей.