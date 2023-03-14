Выбежавшего на дорогу водителя «КАМАЗа» сбили насмерть на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Шпаковском округе водитель «КАМАЗа» погиб под колесами «Опель Зафира», когда пытался перебежать дорогу в неположенном месте. 55-летний камазист, житель республики Башкортостан, хотел купить аккумулятор в магазине на другой стороне проезжей части, но не смог.

— Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» остановился на обочине и попытался перебежать проезжую часть, где его сбил автомобиль «Опель Зафира», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем легковушки сидел 64-летний житель Ставрополя. За последние два года водитель получил 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения – в основном за превышение скоростного лимита.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается.