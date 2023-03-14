В каком банке стоит сейчас открыть вклад в юанях, чтобы получать больше прибыли?

Фото: банк Уралсиб

Базовые ставки в линейке вкладов «Доход» в банке Уралсиб недавно подросли. Владельцы вкладов в китайских юанях смогут размещать валюту под 0,7 – 1,6 годовых процента на срок от 6 до 12 месяцев. Размер дохода будет зависеть от пакета услуг, времени и суммы вклада. Необходимый минимум средств для внесения - 100 000 CNY.

Все подробности условий вклада «Доход», возможности открытия других вкладов и накопительных счетов можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также у специалистов в любом ближайшем отделении банка. Или по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

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