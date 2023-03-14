Работника животноводческой фермы осудят за убийство знакомого на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Александровском округе Ставропольского края под суд отправится 51-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Ранним утром 20 декабря 2022 года два работника животноводческой фермы распивали алкоголь, но поссорились на почве ведения хозяйства.

— В ходе ссоры обвиняемый кухонным ножом нанес один удар в грудь потерпевшего. От полученных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Злоумышленника посадили в СИЗО.

Следователи опросили свидетелей, провели судебные экспертизы и совершили другие действия на сбор доказательств вины. Расследование завершено. Сознался ли в содеянном злоумышленник, не сообщается.

— Уголовное дело направлено прокурором в Александровский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.