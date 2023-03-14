Ставрополец завоевал три золотых медали на Кубке Евразийских стран

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Житель города Ставрополя, Евгений Кузнецов, вернулся с международных соревнований «II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду», где завоевал три золотые медали. Все происходило во Дворце водных видов спорта в Саратове. За награды состязались более 60 спортсменов из разных стран.

— Спортсмены поборолись за медали в таких дисциплинах как «вышка 10 метров», «трамплин 3 метра», «синхронные прыжки с вышки», «синхронные прыжки с трамплина» и «командные соревнования», – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Евгений Кузнецов смог завоевать «золото» сразу в трех дисциплинах: в прыжках с трамплина 3 метра, синхронных прыжках в паре с Никитой Шлейхером из Казани и командных соревнованиях вместе с Александром Бондарем из Москвы, Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга, Елизаветой Кузиной из Электростали.