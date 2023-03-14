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НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:40

Жителю Ставрополья грозит тюрьма за передачу информации СБУ

Против него возбудили уголовное дело за государственную измену
Данил ЮРКОВ
Ставропольца задержали за передачу информации СБУ

Ставропольца задержали за передачу информации СБУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2022 года житель Шпаковского округа начал переписываться с сотрудниками СБУ [Службы безопасности Украины – Прим.]. Во время диалога гражданин предложил свою помощь – передавать информацию о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края.

— Он выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Явно не благие цели привели злоумышленника к задержанию и возбуждению уголовного дела по статье 275 УК РФ (Государственная измена). За это информатору грозит срок от 12 до 20 лет. В настоящее время собираются доказательства вины гражданина. О мере пресечения не сообщается.