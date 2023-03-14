Жителю Ставрополья грозит тюрьма за передачу информации СБУ

Ставропольца задержали за передачу информации СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2022 года житель Шпаковского округа начал переписываться с сотрудниками СБУ [Службы безопасности Украины – Прим.]. Во время диалога гражданин предложил свою помощь – передавать информацию о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края.

— Он выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Явно не благие цели привели злоумышленника к задержанию и возбуждению уголовного дела по статье 275 УК РФ (Государственная измена). За это информатору грозит срок от 12 до 20 лет. В настоящее время собираются доказательства вины гражданина. О мере пресечения не сообщается.