На Ставрополье мошенник обманул 55-летнюю женщину на 4,3 млн

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 4,3 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Изобильненском округе Ставропольского края к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал о мошенниках, получивших доступ к счету потерпевшей.

— Под предлогом сохранения денежных средств, убедил перевести деньги на различные абонентские номера. Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила рекомендации злоумышленника и перевела в общей сложности более 4,3 млн рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Деньги на счет не вернулись, и гражданка поняла – ее обманули. Тогда она пошла к сотрудникам полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Ведомство просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не следует переводить деньги не неизвестные счета, а при получении информации о мошенничестве следует самостоятельно обратиться в банк.