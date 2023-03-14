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НовостиПроисшествия14 марта 2023 15:09

В Курском округе Ставрополья 37-летний мужчина незаконно вырубил 23 дерева

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья могут наказать за незаконную вырубку лесов

Жителя Ставрополья могут наказать за незаконную вырубку лесов

Фото: Архив "КП"

На Ставрополье к полицейским обратился представитель Курского округа с заявлением о незаконной вырубки лесов. Оказалось, это дело рук 37-летнего местного жителя, который так расчищал арендованный участок.

— Мужчина спилил 23 дерева различных пород (вяз, шелковица, акация белая, гледичия). Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника доставили в отделение полиции для разбирательств. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).