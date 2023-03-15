Из-за прорыва трубы в Минводах без воды остались 13,5 тысяч граждан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Минеральных Водах на Ставрополье в районе станицы Александрийская прорвало трубу на магистральном водоводе. В 9 утра сегодняшнего дня подачу воды отключили для 13,5 тысячи человек и 8 социальных объектов, сообщил в соцсетях глава Минераловодского округа Сергиенко Вячеслав.
- поселок Евдокимовский;
- хутор Садовый;
- хутор.Возрождения;
- поселок Бородыновка;
- поселок Ленинский;
- второй микрорайон Минеральных Вод.
Ориентировочное время устранения прорыва – 17:00. Воду гражданам будут привозить в цистернах. Глава округа не сообщил, куда обращаться для оставления заявок.