На Ставрополье мужчина неправильно починил дымоотвод, что убило женщину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставрополья против 58-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за убийство по неосторожности. В феврале этого года 54-летняя гражданка попросила подозреваемого починить дымоотвод от газовой колонки. Только вот мужчина не имел должных знаний и образования, однако за работу взялся.

— Подозреваемый, не имея должного образования, присоединил дымоотвод к вентиляционному каналу, соединяющему помещение кухни с ванной комнатой, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Тело потерпевшей нашли в ванной – она отравилась угарным газом. Против подозреваемого возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время собираются доказательства вины гражданина. Расследование продолжается.