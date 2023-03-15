Сообщество мошенников на Ставрополье обмануло граждан на 7,7 млн рублей

Против группы мошенников на Ставрополье возбудили уголовное дело Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье возбудили уголовные дела против восьми граждан, которые участвовали в преступном сообществе мошенников-брокеров. Злоумышленников задержали сотрудники МВД и УФСБ. В течение года фигуранты «учили» людей биржевым торгам и получили с них 7,7 млн рублей.

Кроме того, один из злоумышленников подозревается в еще одном мошенничестве на 500 тысяч рублей. В группе мошенники поделились на три группы: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения». Они находились на территориях Оренбурга, Краснодара и Казани.

— Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После получения согласия вторая группа злоумышленников начинала заниматься «обучением». Гражданам предлагали переслать деньги, чтобы начать зарабатывать сразу. Третья группа вела сайт, создавала криптокошельки, имитировала большие заработки жертв на сайте и обналичивала деньги.

Семерых фигурантов заключили под стражу. Еще одну злоумышленницу отпустили с подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела об организации и участии преступного сообщества и мошенничестве продолжается.