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НовостиОбщество16 марта 2023 6:17

Госавтоинспекция проверяет маршрутки и автобусы на КМВ

Рейд проводится после жалоб граждан на качество перевозок
Данил ЮРКОВ
Автоинспекторы Ставрополья проверяют общественный транспорт Кавминвод

Автоинспекторы Ставрополья проверяют общественный транспорт Кавминвод

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городах и на трассах Кавказских Минеральных Вод 36 инспекторов технадзора проверяют пассажирский транспорт после жалоб граждан на качество обслуживания. Рейд начался с самого утра – сотрудники пришли в точку выпуска автобусов и маршруток, где им выдают документы на осуществление перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Участники рейдов проверяют документацию, необходимую для данного вида деятельности, тех. состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями, – пишет ведомство.

Граждане жаловались на перевозки в Пятигорске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске. Кроме того, автоинспекторы постоянно фиксировали нарушение правил дорожного движения, которые допускали водители автобусов и маршруток.

Информацию по выявленным нарушениям сотрудники Госавтоинспекции направят в миндор Ставрополья.