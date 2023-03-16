Госавтоинспекция проверяет маршрутки и автобусы на КМВ

Автоинспекторы Ставрополья проверяют общественный транспорт Кавминвод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городах и на трассах Кавказских Минеральных Вод 36 инспекторов технадзора проверяют пассажирский транспорт после жалоб граждан на качество обслуживания. Рейд начался с самого утра – сотрудники пришли в точку выпуска автобусов и маршруток, где им выдают документы на осуществление перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Участники рейдов проверяют документацию, необходимую для данного вида деятельности, тех. состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями, – пишет ведомство.

Граждане жаловались на перевозки в Пятигорске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске. Кроме того, автоинспекторы постоянно фиксировали нарушение правил дорожного движения, которые допускали водители автобусов и маршруток.

Информацию по выявленным нарушениям сотрудники Госавтоинспекции направят в миндор Ставрополья.