В Кисловодске 27-летний гражданин пойдет под суд за мошенничество на 1,3 млн

В Кисловодске под суд пойдет мошенник, укравший у пенсионеров 1,3 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье, в городе Кисловодске, под суд пойдет 27-летний житель Ростовской области, обвиняемый в мошенничестве. В сентябре 2022 года лидер преступной группы – его уголовное дело вынесено в отдельное производство – звонил пенсионерам города-курорта.

Злоумышленник представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их близкий родственник якобы стал виновником аварии. Однако вопрос можно было решить, заплатив деньги. Мошенник просил вплоть до 1 млн рублей. 27-летний фигурант должен был забирать деньги у жертв.

— За один день преступники смогли ввести в заблуждение 5 потерпевших в возрасте от 74 до 86 лет, которые передали денежные средства в различных суммах фигуранту данного уголовного дела, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В результате злоумышленники обманули пенсионеров на 1,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.