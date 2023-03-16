Заведующая детским садом на Ставрополье подозревается в превышении полномочий

Заведующую детским садом на Ставрополье подозревают в превышении полномочий Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Буденновске на Ставрополье заведующую детским садом подозревают в превышении должностных полномочий. В сентябре 2019 года подозреваемая обратилась к бухгалтеру и воспитателю с требованием перечислять ей часть премий и материальной помощи. Потерпевшие опасались препятствий в работе и согласились отдавать деньги.

— Подчиненные сотрудники передали заведующей денежные средства на общую сумму 152 тысячи рублей. Полученными деньгами подозреваемая распорядилась по собственному усмотрению, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Об этом узнали, против заведующей завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время собираются доказательства вины гражданки. Расследование продолжается.