На Ставрополье против клещей планируют обработать 1,3 млн животных

На Ставрополье сельскохозяйственных животных начали проверять на клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сельскохозяйственных животных Ставропольского края начали проверять на клещей и определять степень заклещенности, так как весной 2023 года в регион пришла благоприятная для развития паразитов погода. В прошлом году против клещей обработали около 450 тысяч голов крупного рогатого скота и более 550 тысяч голов мелкого рогатого скота.

— На основании результатов обследования животных с начала 2023 года проведены акарицидные обработки более девяти тысяч голов крупного рогатого скота и около четырех тысяч голов мелкого рогатого скота, – рассказал радио «КП» заместитель начальника управления ветеринарии Ставропольского края Цапко Андрей редакции.

Общий процент заклещенности скота на Ставрополье составил 0,8% для крупного и 0,4% для мелкого скота. При этом в регионе планируется провести 777 тысяч противоклещевых обработок крупного, 530 тысяч обработок мелкого рогатого скота и 26 тысяч обработок свиней – всего 1,3 млн голов живности.