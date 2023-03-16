В Ингушетии начали раздавать земли семьям мобилизованных

Фото: правительство Ингушетии

В Ингушетии начали раздачу земельных участков семьям мобилизованных. Инициативу реализуют в рамках указа глава республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Махмуд-Али Калиматов подписал документ еще в ноябре 2022 года. Муниципальные службы и региональное министерства имущественных отношений начали работу по оформлению участков.

Сертификаты на земельные наделы уже получили 18 семей мобилизованных. Всего на территориях определено по несколько десятков участков, которые подлежат выдаче: в Малгобекском районе – 40, в Назрановском – 29, в Сунженском – 14.

Правда, есть некоторые проблемы с определением земель, отмечают власти. К примеру, в Назрани наблюдается дефицит свободных участков, но предполагается, что вскоре часть земель изменит статус с сельскохозяйственного на жилой и уйдут семьям мобилизованных бойцов.

Работа по передачи недвижимости продолжается. Сейчас власти Ингушетии приняли 61 заявление от мобилизованных. Всего подготовлено 47 распоряжений о передаче земельных участков в собственность мобилизованным. Эта работа входит в перечень дополнительных мер социальной поддержки семей мужчин, призванных на военную службу по мобилизации. В соответствии с законом близкие бойцов освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю по месту проживания.

– Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Тогда им будет спокойно находиться в зоне СВО, где они сегодня решают важные для страны задачи. Заслуги этих ребят перед Россией, республикой неоценимы. Сколько бы мы для них и их семей не делали – этого будет мало. Мы перед ними в неоплатном долгу. Поэтому самое пристальное внимание должно быть, в первую очередь, к ним и членам их семей, – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.