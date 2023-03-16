На Ставрополье отремонтируют семь мостов и два путепровода в 2023 году

Фото: соцсети министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгения Штепы

Программа по капитальному ремонту аварийных мостов и путепроводов на Ставрополье начинает действовать в 2023 году. По ней за год отремонтируют семь мостов и два водопровода, рассказал на брифинге министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

Мосты дадут 300 километров новых дорог в Новоселицком, Кочубеевском, Буденновском, Петровском округах, а также будет сделан путепровод в Минераловодском округе. Это позволит гражданам более комфортно передвигаться между населенными пунктами.

— В этом году эти мероприятия должны быть завершены. И сегодня жители получат безопасные и качественные соединения между населенными пунктами. Эта программа будет продолжаться до 30 года, – рассказал Евгений Штепа.

Кроме того, на Ставрополье проводится ямочный ремонт после зимы – на дорогах должно уменьшиться количество неровностей. Также запланировано строительство 17 километров дорог в округах. Например, в Ставрополе сделают подъезд к новой школе на бульваре Зеленая роща – улица Федеральная.