На Ставрополье проведут два профессиональных форума для студентов

Дмитрий Беспалов. Фото: СКФУ

Университеты, входящие в Консорциум вузов Северного Кавказа, обсудили план мероприятий на 2023 год. Часть проектов реализуют на Кавминводах уже весной, передает пресс-служба СКФУ.

– В 2023 году нас ждет плодотворная работа по развитию научного и кадрового потенциала молодежи Северо-Кавказского федерального округа. Наша задача сформировать условия, чтобы молодые люди на Северном Кавказе видели перспективы своей карьеры и бизнеса здесь в макрорегионе, обеспечить возможности для самореализации, сформировать кадровый резерв на уровне субъектов округа, – сказал на открытии заседание ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Весной 2023 года на КМВ пройдет Кавказская инвестиционная выставка при поддержке Министерства экономического развития РФ и Росконгресса. Участники обсудят вопросы развития молодежного туризма, трудоустройства и сохранения кадров и встретятся с топ-менеджерами отечественной деловой и общественной сферы.

Помимо прочего, там же пройдет Северо-Кавказский кейс-чемпионат «Социально-экономическое развитие СКФО – 2023». Участники смогут попробовать себя в госуправлении, применить теорию на практике и представить свои уникальные инвестиционные проекты. В рамках чемпионата будут работать три профильных трека – «туризм и индустрия гостеприимства», «управление территориями» и «технологическое предпринимательство».

В завершении заседания в Консорциум приняли Горский государственный аграрный университет. Теперь в организацию входят 21 вуз из разных регионов СКФО.