«Забил до смерти»: 50-летнему ставропольцу грозит тюрьма за убийство матери

На ставропольца завели дело за избиение матери до смерти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Предгорном округе Ставропольского края ранее судимый 50-летний местный житель подозревается в нанесении травм, из-за которых умерла его мать. По данным следствия, злоумышленник и потерпевшая вечером февраля этого года распивали дома алкоголь, однако между ними возникла ссора.

— В ходе ссоры злоумышленник нанес рукой не менее 4 ударов по голове матери. Через непродолжительное время 69-летняя женщина скончалась на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали следователи, суд отправил гражданина в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и опрошены свидетели. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.