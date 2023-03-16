За год жители Ставрополья отправили на переработку почти 42 тонны вторсырья

Переработка вторсырья – рациональный принцип утилизации с возвращением в хозоборот его ценных компонентов. Фото: sberbank.ru

В офисах Сбера в Ставрополе, Ессентуках, Буденновске, Изобильном, Ипатово и ст. Курской реализован раздельный сбор отходов. Всего за 2022 год жители региона отправили на переработку 41,7 тонн вторичного сырья, более половины которого (26 тонн) – бумага и картон. Второе место по объему занял лом и полиэтилен – 7,6 тонн. Далее с небольшим отрывом идет упаковочный гофрокартон. Его удалось собрать 7,5 тонны. Также в прошлом году было освоено новое направление – сбор полипропиленовой тары. За год на переработку отправлено более 800 кг этого вида вторсырья.

По словам Алексея Чванова, управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, также ведется планомерный переход на электронный документооборот, что существенно снижает потребление природных ресурсов и нагрузку на полигоны для захоронения.

Переработка вторсырья – рациональный принцип утилизации с возвращением в хозоборот его ценных компонентов. Например, из макулатуры можно получить даже технические ткани, линолеум, материалы для дорожных работ и многое другое, а переработанный пластик идет на изготовление обуви и одежды.

В 2022 году в Ставрополе прошел Осенний кубок чистоты. Участники экоакции собрали на территории Круглого леса у парка Победу более 2 тонн мусора. Вторсырье было отправлено на переработку.