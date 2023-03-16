Мошенник обманул пенсионера со Ставрополья на млн рублей

Ставропольский пенсионер перевел мошеннику млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К Полицейским Изобильненского округа Ставропольского края обратился 71-летний местный житель. Он рассказал, что его обманул мошенник. Пенсионер рассказал о позвонившем ему якобы сотруднике банка, который сообщил о злоумышленниках, пытающихся списать с деньги потерпевшего все деньги.

— Для пресечения противоправных действий он рекомендовал гражданину перечислить все сбережения якобы на резервные счета.Введенный в заблуждение потерпевший выполнил рекомендации злоумышленника, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Несколькими операциями пенсионер перевел порядка одного млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) УК РФ. Злоумышленника ищет полиция.