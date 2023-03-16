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НовостиПроисшествия16 марта 2023 14:53

На трассе в Минераловодском округе после аварии загорелся автомобиль

Движение по дороге затруднено
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края, на 323 километре трассы «Кавказ», двигающийся автомобиль выехал на встречную полосу, где впоследствии загорелся. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что авария произошла из-за разгерметизации колеса.

— На участке движение затруднено в направлении Минеральных Вод. Решается вопрос об организации реверсивного движения. В настоящее время спасатели ликвидируют пожар. Однако устранение последствий займет некоторое время, – пишет ведомство.

Пострадавших в происшествии нет. Автоинспекторы рекомендуют водителям выбрать другую дорогу и предлагают альтернативу – трассу «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». О приблизительном времени устранения происшествия не сообщается.