На Ставрополье скорая помощь протаранила легковой автомобиль

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Михайловске на Ставрополье накануне днем на улице Почтовой автомобиль скорой помощи ехал на вызов. Включенные проблесковые маячки и спецсигнал позволяют карете проехать через перекресток на красный сигнал светофора. Однако водитель не убедился, что его пропускают другие водители, и протаранил «ВАЗ-2112».

— Перелом ключицы получила водитель «ВАЗа», 30-летняя местная жительница. За рулем скорой находился 62-летний житель села Пелагиада, который был трезв, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель кареты скорой помощи за последние два года получил три штрафа за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии в салоне находились три пассажира – они не пострадали. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливают автоинспекторы.