На ярмарке выходного дня в Ставрополе участвуют 70 местных производителей

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на продуктовой ярмарке выходного дня, которая пройдет в субботу, 18 марта, будут участвовать порядка 70 местных товаропроизводителей и оптовых предприятий. Торговля развернется в Промышленном и Октябрьском районах города на улицах Васильева, 35/1 и Трунова, 134.

— Здесь посетителям расскажут о товарах: как они произведены, по каким технологиям. Дадут совет, как выбрать сладкие фрукты и свежие овощи, предложат перед покупкой их продегустировать, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Посетители ярмарки смогут купить бакалею, живую рыбу, кондитерские и кулинарные изделия, мед и другие товары с пчеловодческих хозяйств, колбасы, сыры, молоко, творог, соления, сезонные фрукты, овощи, зелень и другие товары.

Ведомство не сообщает, со скольки до скольки будет открыта торговля. Однако обычно площадки открываются в 8:00 и закрываются в 16:00.