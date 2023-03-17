Ставропольского подрядчика оштрафовали на 25,8 млн за срыв сроков контракта

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края между ЖКХ муниципалитета и ООО был заключен контракт на строительство многоквартирного дома. На эти цели подрядчику выделили 79,4 млн рублей и установили сроки. Правда, организация не успела закончить проект вовремя.

— Прокуратура возбудила в отношении ООО дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ [действия, повлекшие неисполнение обязательств – Прим.], – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По результатам рассмотрения материалов дела организации назначили штраф в размере 25,8 млн рублей. Постановление суда пока что не вступило в законную силу, а прокуратура следит за завершением строительства многоквартирника.