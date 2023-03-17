В пятницу и все выходные на Ставрополье будут идти дожди

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в пятницу и все выходные будут идти дожди – правда, кратковременные. По информации Ставропольского гидрометцентра все дни ожидается пасмурная погода, но благоприятная температура до +17 градусов.

Сегодня, в пятницу, 17 марта, ожидается максимальная температура воздуха до +17 градусов. При этом на Ставрополье местами идут дожди – непогода зашла и в краевую столицу. Сильного ветра нет – до 10 м/с, что в принципе нормально для края.

Завтра, в субботу, 18 марта, ночная температура опустится до +4 градусов, однако днем поднимется до +16 градусов. В Ставрополе ожидают до +13. Ветер будет дуть восточный с порывами до 14 м/с. Местами в регионе кратковременные дожди, это коснется и краевой столицы.

В воскресенье, 19 марта, ночная температура ожидается идентичной субботней. Днем станет чуть прохладнее – на Ставрополье воздух прогреется до +15 градусов. Однако в Ставрополе погода останется той же. Ветер тоже будет похож на субботний.