Два 17-летний подростка в Пятигорске попались на попытке сбыть наркотики

Подростков из Пятигорска поймали на попытке сбыть наркотики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Пятигорске на Ставрополье двое 17-летний подростков подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. В феврале этого года несовершеннолетние попались сотрудникам полиции в Пятигорске и Железноводске с 46 свертками веществ – всего 51,55 граммов, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Преступные действия подозреваемых не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, – пишет ведомство.

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пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). На данный момент допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, закрепляются имеющиеся доказательства. Расследование продолжается.