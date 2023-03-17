В Ставрополе для импортозамещения лактулозы откроют Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов

Пилотные испытания технологии создания производства лактулозы продлятся весь 2023 год. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе приступили к реализации нового этапа трехлетнего проекта по созданию первого в России высокотехнологичного производства пребиотика лактулозы и функциональных молочных ингредиентов для импортозамещения - в ближайшее время в краевой столице откроется Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов.

Разработку проекта год назад при поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда начали ученые Северо-Кавказского федерального университета на базе молочного комбината «Ставропольский» (МКС). Уже подготовлены патентные исследования, сформулированы научно-исследовательские планы, проводятся лабораторные испытания.

- Наша страна сегодня нуждается в собственных научных технологиях, которые будут работать в отечественной промышленности. СКФУ и МКС имеют положительный опыт реализации инновационных проектов. Подключение индустриального партнера на начальных этапах ускоряет процесс - от идеи до товара на прилавке. Считаю, что именно такой способ совместной работы: университета как центра научных инноваций и индустриального партнера - может стать драйвером развития экономики страны и создания импортозамещающих технологий, - отметил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Перед ставропольскими учеными стоит важная задача - создать отечественную технологию полного цикла производства лактулозы и избавиться от зависимости от импорта функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии. На данный момент в России отсутствует промышленное производство лактулозы. Только в 2020 году ее импортировано около 3000 тонн в виде лекарственных препаратов и более 250 тонн пищевой лактулозы.

Как отмечает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, наша страна нуждается в своих научных технологиях, которые будут работать в отечественной промышленности. Фото: ncfu.ru

Сейчас специалисты СКФУ готовятся к переходу на стадию пилотных испытаний технологии создания производства лактулозы. Они продлятся весь 2023 год. Оформление промышленной технологии запланировано на 2024 год.

- Проект предполагает создание полного цикла производства пребиотика лактулозы в рамках одного предприятия, - уточнил директор центра биотехнологического инжиниринга факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Георгий Анисимов. - Промышленная технология фракционирования молочного сырья предполагает выделение жировой фракции, казеина, сывороточных белков и лактозы, которая будет подвергаться процессу изомеризации, то есть специфическому превращению в вещество-производное - лактулозу. Замкнуть цикл малоотходной переработки планируется извлечением «молочной воды».

Кстати, это уже второй совместный научно-технологический проект СКФУ и МКС - на территории завода также располагаются офис Центра биотехнического инжиниринга и лаборатория.

СПРАВКА

Лактулоза – это углевод, обладающий выраженными пребиотическими свойствами, направленными на стимулирование развития «правильной» микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Преобладание в кишечной микрофлоре бифидо- и лактобактерий является надежным защитным барьером от болезнетворных и условно-патогенных микроорганизмов. Бифидофлора участвует в синтезе витаминов, незаменимых аминокислот, повышает биодоступность и усвояемость макро- и микроэлементов и предотвращает образование токсичных метаболитов белкового распада, играя роль «второй печени», повышает иммунный статус организма.

Другим важным аспектом применения лактулозы, является восстановление «микробиома» человека после антибиотикотерапии. Антибиотики применяются при широком круге заболеваний, в том числе для профилактики вторичной бактериальной инфекции на фоне вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

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