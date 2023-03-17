В Ставрополе перекроют дорогу из-за съемок фильма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 18 марта перекроют улицу Дзержинского от проспекта Октябрьской Революции до улицы Голенева из-за съемок многосерийного фильма под рабочим названием «10 дней до весны». Дата выхода картины на экраны не уточняется. Ограничение введут 18 марта в 17:00, а снимут в 6:00 19 марта.

Также в пресс-службе администрации краевой столицы рассказали, что дорогу перекроют 26 марта по улице 8 Марта от улицы Ломоносова до улицы Пушкина. Это ограничение продлится с 6:00 по 18:00.

— Объезжать участок автомобилистам предлагается по проспекту Октябрьской Революции, К. Маркса, улице Голенева, Ломоносова, Лермонтова, Тельмана, Пушкина. Для горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки, – пишет ведомство.