«Заключали фиктивные сделки»: 15 жительниц КЧР попадут под суд за мошенничество на 28 млн рублей

15 жительниц КЧР обманывали обладательниц материнского капитала Фото: Даниил ОПАРИН

Под суд в Карачаево-Черкесской республике отправятся 15 местных жительниц, обвиняемых в организации преступного сообщества, участии в нем и мошенничестве на 28 млн рублей. С февраля 2015 по сентябрь 2022 годов обвиняемые искали обладательниц материнского капитала, а после заключали с ними фиктивные сделки на покупку жилья.

— Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда РФ направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Владелицы сертификатов оставались без жилья, – сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

Гражданки совершали преступления от имени кредитного потребительского кооператива. Установлено 27 эпизодов мошенничества на 28 млн рублей. Злоумышленницы признали свою вину. Потерпевшими признаны 40 человек. Материалы уголовного дела составили 167 томов.

Следствие собрало достаточно доказательств вины гражданок. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.