Прокуратура Ставрополья нашла нарушения в вырубке лесов в Невинномысске

Прокуратура нашла нарушения в вырубке лесов в Невинномысске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Невинномысске после жалоб граждан о вырубке лесов на улице Междуреченской, 48В прокуратура проверила законность действий. В ходе проверки установлено, что в апреле 2022 года замглавы администрации города утвердил расположения земельного участка, которая согласована с председателем комитета по управлению муниципальным имуществом.

Еще в 1988 году площадь в 818 квадратных метров на улице передали в состав городских лесов. Тем не менее это место было решено передать гражданину для постройки дома. Но законом это не предусмотрено.

— Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допустимо, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого природоохранный прокурор внес представление в адрес мэра города Невинномысска об устранении найденных нарушений. Рассмотрение акта находится на контроле ведомства, а проверка продолжается.