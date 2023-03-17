В Ингушетии празднуют День единения с Россией

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

В Ингушетии 17 марта празднуют 253-ю годовщину единения республики с Россией. По этому случаю глава региона Махмуд-Али Калиматов выступил с обращением к местным жителям.

– Связав свою судьбу с Россией, ингушский народ получил возможность для дальнейшего всестороннего развития, приобщения к русской и мировой культуре, не теряя при этом своей самобытности. Ингушетия вписала немало славных строк в многовековую историю родного государства. Вместе прошла все потрясения и тернистый путь становления современной России, – обратился к местным жителям Калиматов.

Глава республики отметил, что Ингушетия работает над сохранением стабильности и спокойствия на юге России. Благодаря большим проектам регион реализует свой экономический потенциал и проводит активную социальную политику, главная цель которой - повысить качество жизни.

17-19 марта 1770 года около села Ангушт (ныне Татарское) на Склоне согласия (или "Барта босе") представители ингушского народа присягнули на верность России. Через несколько месяцев Ингушетия официально вошла в состав России – старейшины подписали соответствующее соглашение, а коллегия иностранных дел одобрила его.