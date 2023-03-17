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НовостиОбщество17 марта 2023 11:53

Многоквартирники на двух улицах Ставрополя останутся без воды 21 марта

Ограничение связано с ремонтом насосной станции
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе 21 марта отключат воду в многоквартирниках на двух улицах

В Ставрополе 21 марта отключат воду в многоквартирниках на двух улицах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе семь многоквартирных домов останутся без воды из-за ремонта водонасосной станции подкачки воды. Ограничение введут ночью 21 марта с с 00:00 до 06:00, сообщили в пресс-службе Водоканала.

Где не будет воды

- улица Шпаковская, 74/1, 74/2, 74/3, 76 А/1,76 А/2, 76 А/4;

- улица Доваторцев, 42А.

Работы назначили в ночное время, чтобы не создавать неудобств граждан, однако из-за этого подвозить воду в цистернах не будут. Поэтому тем, кто не спит ночью, следует сделать запасы перед отключением.