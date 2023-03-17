Пропавшего без вести жителя Невинномысска ищут на Ставрополье

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

На Ставрополье ищут пропавшего без вести 39-летнего жителя Невинномысска Романа Чепурнова, который перестал выходить на связь с 6 марта 2023 года. Его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Приметы: Рост: 180 сантиметров. Телосложение: худощавого. Волосы: светло-русые. Цвет глаз: серые. Был одет: черная куртка, черный спортивный костюм, черная шапка, – пишет поисково-спасательный отряд.

Так как о пропавшем нет никакой информации, он может оказаться в любом городе. В случае появления любой информации следует обратиться в полицию (02, или 112 для мобильников) или по номеру 8(800)700-54-52 к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт».