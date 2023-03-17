За истязание 3-летней дочери на Ставрополье в СИЗО посадили 31-летнего отца

Ставропольца посадили в СИЗО за истязание 3-летней дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Александровском суд приговорил 31-летнего местного жителя к заключению под стражу до 9 мая после того, как подтвердилась информации об истязании им 3-летней дочери. Ранее в СМИ появились сведения о преступлениях злоумышленника, а после прокуратура и СКР взялись за проверку.

— С декабря 2022 года по март 2023 года подозреваемый, находясь в своем домовладении в селе Александровском, систематически наносил побои своей 3-х летней дочери, используя незначительный повод, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

За это против отца возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Суд признал тяжесть преступления и посадил злоумышленника в СИЗО.

— Прокуратура продолжает контролировать ход расследования данного уголовного дела. В настоящее время администрация округа направила в суд исковое заявление о лишении родительских прав подозреваемого, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.