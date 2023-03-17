Первый в России Институт аграрной генетики и селекции появится в Ставрополе

Институт аграрной генетики и селекции будет работать на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Фото: stgau.ru

17 марта 2023 года в Ставрополе открылся международный форум «Образование. Кадры. Экономика». В ходе него стало известно, что в краевой столице появится первый в России Институт аграрной генетики и селекции. Он будет работать на базе Ставропольского государственного аграрного университета в рамках сотрудничества с компанией «Иннопрактика» при поддержке Московского физико-технического института, НИЦ «Курчатовский институт» и Института биоорганической химии.

Новое структурное подразделение будут реализовывать фронтирные исследования по практическому применению в растениеводстве и животноводстве генетических и селекционных технологий. Они являются основными инструментами для обеспечения высокой эффективность агропромышленного комплекса и снижения влияние климата на производство продукции - вклад генетики и селекции в рост продуктивности мирового сельского хозяйства составляет уже около 70%.

Врио ректора СтГАУ Владимир Ситников. Фото: stgau.ru

- Сегодня точкой роста АПК становятся собственные селекционно-генетические проекты. СтГАУ в числе первых вузов России включился в работу по созданию селекционно-генетических научных центров в питомниководстве и молочном животноводстве. Первый в России Институт аграрной генетики и селекции позволит не только готовить уникальных для России специалистов на уровне магистратуры и аспирантуры, но и вести соответствующие исследования и создавать технологии, оперативно реагируя на запросы бизнеса, - отметил врио ректора вуза Владимир Ситников.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова. Фото: stgau.ru

Первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова добавила:

- Россия - крупнейший в мире поставщик продовольствия, поэтому вопросы независимой генетики имеют приоритетное значение, особенно в условиях ограничения поставок импортных технологий и посевного материала. Одно из препятствий для развития данной отрасли - дефицит кадров, способных создавать новые решения и технологии. Открытие Института аграрной генетики и селекции на базе СтГАУ, одного из ведущих аграрных вузов страны, позволит решить эту задачу.

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