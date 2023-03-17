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НовостиПроисшествия17 марта 2023 13:32

Два жителя Ставрополья попались на продаже алкоголя на 400 тысяч без лицензии

Против них возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Буденновске на Ставрополье сотрудники полиции узнали, что два местных жителя причастны к нелегальной продаже алкоголя. Установлено, что злоумышленники купили спиртосодержащие напитки у неустановленного лица, а после перевезли на место своей работы – на территорию одной из шиномонтажных станций, – чтобы впоследствии продать.

— При проведении обыска оперативники обнаружили и изъяли более 1200 бутылок со спиртосодержащей жидкостью различных объемов и наименований. По результатам экспертизы, общая стоимость изъятого составила свыше 400 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Лицензии на продажу у мужчин нет.

Против граждан возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В настоящее время документируется противоправная деятельность подозреваемых.